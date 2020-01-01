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Жозе Моуринью: «Клопп сказал, что „Ливерпуль“ – не олигарх. „Тоттенхэм“ тоже не может потратить целое состояние на игроков»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что клубу нужно купить нападающего.В источнике
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Моуринью: «Мне нужен нападающий»

Евро-футбол.ру 10:54
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Моуриньо: «Тоттенхэм» не из тех, кто может потратить целое состояние на новых игроков

Чемпионат 10:16
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Жозе Моуринью: «Клопп сказал, что „Ливерпуль“ – не олигарх. „Тоттенхэм“ тоже не может потратить целое состояние на игроков»

Sports.ru 09:22
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