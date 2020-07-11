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Моуринью верит, что «Тоттенхэм» выиграет при нем трофеи
Футбол России
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  • Sportbox.RU
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что клуб завоюет трофеи под его руководством.В источнике
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Моуринью: «Верю, что при мне „Тоттенхэм“ может выиграть трофеи»

Sport24.ru 06:53 
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Жозе Моуринью: «Верю, что „Тоттенхэм“ может выиграть трофеи при мне»

Sports.ru 05:12
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Жозе Моуринью: «Верю, что „Тоттенхэм“ выиграет трофей до моего ухода»

Спорт-Экспресс 01:48
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