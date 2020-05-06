По информации Sport24, российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что это связано с недовольством 15-летней спортсменки своим положением в группе и отсутствием должного внимания.