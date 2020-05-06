Плющенко подтвердил переход Трусовой от Тутберидзе в его группу
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова переходит в его тренерскую группу. Ранее спортсменка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Sport24, российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что это связано с недовольством 15-летней спортсменки своим положением в группе и отсутствием должного внимания.