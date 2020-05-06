НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Вести.RuВести.Ru
Плющенко подтвердил переход Трусовой от Тутберидзе в его группу
Sport24.ru
  • Телеканал 360°0:16
  • Piter.tv0:46
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова переходит в его тренерскую группу. Ранее спортсменка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.В источнике
299
С чего всё начиналось
alt

Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

По информации Sport24, российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что это связано с недовольством 15-летней спортсменки своим положением в группе и отсутствием должного внимания.
Sport24.ru 06:27 
Подробнее о событии
alt

«Лучше быть первой у Плющенко, чем 3-4-й у Тутберидзе». Жулин прокомментировал уход Трусовой

Sport.ru 11:29
alt

Татьяна Тарасова — о переходе Трусовой к Плющенко: «Мы Александру все очень любим, но она не решает. Здесь решают родители»

Sportbox.RU 09:53
alt

Трусова уходит от Тутберидзе, но не к Плющенко. Кто повлиял на решение «Королевы квадов»?

Спорт день за днем 11:28
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости