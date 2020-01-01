Журналист EFE: Аршавин мог играть за «Барселону». Зачем он пошёл на кладбище игроков?

Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало высказался о карьере бывшего игрока «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина. В источнике