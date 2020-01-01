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Журналист EFE: Аршавин мог играть за «Барселону». Зачем он пошёл на кладбище игроков?
Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало высказался о карьере бывшего игрока «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина.В источнике
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