Журналист Романо: Феррейра-Карраско вернется в «Атлетико»

Бельгиец выступал за клуб из Мадрида в период с 2015 по 2018-й год, пока не переехал в чемпионат Китая. По информации журналиста Фабрицио Романо, вопрос с переходом уже решен.