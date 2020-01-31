НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нуженКовальчук объяснил свою результативность в «Монреале»Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мираОвечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛДжокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матчБомбардир.руЖурналист Романо: Феррейра-Карраско вернется в «Атлетико»FootballHD4FootballHDМатч ТВSoccernews.ruЕвро-футбол.руБельгиец выступал за клуб из Мадрида в период с 2015 по 2018-й год, пока не переехал в чемпионат Китая. По информации журналиста Фабрицио Романо, вопрос с переходом уже решен.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Атлетико» может арендовать своего бывшего игрока из-за сорвавшегося трансфера КаваниSportbox.RU 01:34«Атлетико» арендует Карраско после провала по трансферу КаваниSport24.ru 01:18 Карраско может вернуться в «Атлетико»Советский спорт 00:54 ГлавноеКокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нуженКовальчук объяснил свою результативность в «Монреале»Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мираОвечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛДжокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матчНовости