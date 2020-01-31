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Бомбардир.руБомбардир.ру
Журналист Романо: Феррейра-Карраско вернется в «Атлетико»
Матч ТВ
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Бельгиец выступал за клуб из Мадрида в период с 2015 по 2018-й год, пока не переехал в чемпионат Китая. По информации журналиста Фабрицио Романо, вопрос с переходом уже решен.В источнике
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«Атлетико» может арендовать своего бывшего игрока из-за сорвавшегося трансфера Кавани

Sportbox.RU 01:34
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«Атлетико» арендует Карраско после провала по трансферу Кавани

Sport24.ru 01:18 
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Карраско может вернуться в «Атлетико»

Советский спорт 00:54 
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