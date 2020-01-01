«Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Юрия Семина

Московский футбольный клуб "Локомотив" в ближайшее время объявит об уходе с поста главного тренера Юрия Семина, об этом сообщил спортивный телекомментатор Нобель Арустамян.