НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Самый успешный тренер». «Локомотив» поздравил Семина с днем рожденияПриезд Николича в Москву отложенНаумов: благодарен «Зениту» за доставку продуктов во время пандемииШироков объяснил, почему Сёмин должен покинуть «Локомотив»Бородюк: «В уходе Сёмина нет логики, тренер показывает результат»Главное«Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Юрия СеминаСебастьян Феттель покинет FerrariЧемпионат Италии возобновится 13 июняПрезидент UFC сообщил, что Хабиб не готов драться с Гэтжи летомШипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛВести.Ru«Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Юрия СеминаЧемпионат25ЧемпионатТульский футболЕвро-футбол.руBookmaker-ratings.ruСпорт БИЗНЕС OnlineМатч ТВSports.ruODDS.ruFootballHDMetaratingsSoccernews.ruSoccer.ruFootball-fun.ruГазета.RuПятый каналРоссийская газетаФутбол РоссииСпорт день за днемRT на русскомPiter.tv53 новостиPravda.RuНева СпортВести.RuVgudokМосковский футбольный клуб "Локомотив" в ближайшее время объявит об уходе с поста главного тренера Юрия Семина, об этом сообщил спортивный телекомментатор Нобель Арустамян.В источнике Комментировать37Подробнее о событии Юрий Семин – о возможном уходе из «Локомотива»: Звоните генеральному директоруСоветский спорт 11:23В «Локомотиве» отреагировали на информацию о скором уходе СеминаSportbox.RU 11:20Кажется, Семин все-таки покидает «Локомотив». Ему не дадут доработать даже до конца сезонаМатч ТВ 11:59рекламаЕщё по теме«Самый успешный тренер». «Локомотив» поздравил Семина с днем рожденияПриезд Николича в Москву отложенНаумов: благодарен «Зениту» за доставку продуктов во время пандемииШироков объяснил, почему Сёмин должен покинуть «Локомотив»Бородюк: «В уходе Сёмина нет логики, тренер показывает результат»Главное«Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Юрия СеминаСебастьян Феттель покинет FerrariЧемпионат Италии возобновится 13 июняПрезидент UFC сообщил, что Хабиб не готов драться с Гэтжи летомШипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛНовости