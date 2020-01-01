«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на 30 миллионов евро из-за нарушения финансового fair play. Слушания по делу состоялись 22 января, передает News.ru.