«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на 30 миллионов евро из-за нарушения финансового fair play. Слушания по делу состоялись 22 января, передает News.ru.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщил в минувшую пятницу, 14 февраля, официальный сайт УЕФА, английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования.
Матч ТВ 15 февраля в 13:47
Sportbox.RU 15 февраля в 07:33