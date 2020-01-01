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За что «Манчестер Сити» выставили из Лиги чемпионов
Nur.kz
  • Пятый канал0:59
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  • ТВ Центр2:13
  • Вести.Ru0:19
  • Piter.tv0:46
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Клуб из-за финансовых нарушений был отстранён от еврокубков на два сезона, причём фишка ещё и в том, что санкции активируются только в том случае, если команда реально в своём национальном чемпионате занимает место, дающее право играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщил в минувшую пятницу, 14 февраля, официальный сайт УЕФА, английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования.
News.ru 14 февраля в 15:54
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«Не знаю, что делать. С собою, что ли, кончать?» Самые жёсткие санкции в истории футбола

Чемпионат вчера в 03:00
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Мы собрали лучшие голы «Ман Сити» в ЛЧ. Будем скучать?

Матч ТВ 15 февраля в 13:47
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Наконец-то УЕФА показал зубы. «Манчестер Сити» — без еврокубков на два года

Sportbox.RU 15 февраля в 07:33
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