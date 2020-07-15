За сутки семье умершего футболиста Самохвалова собрали 10 млн рублей
22-летний футболист, выступавший в ПФЛ за «Казанку», вторую команду «Локо», 20 апреля скончался во время пробежки из-за сердечной недостаточности. В клубе семье Самохвалова выделили 2 млн рублей, еще один миллион дал агент футболиста.В источнике Спасибо вам всем. За один день мы собрали десять миллионов рублей. Теперь Артём вместе с мамой переедут жить в свою квартиру. Мы вновь доказали, что мы — одна большая футбольная семья.Metaratings17:57
С чего всё начиналось
Татьяна Терехова в интервью блогеру Евгению Савину рассказала, что гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе на просьбу рассмотреть вопрос о покупке квартиры вдове игрока сказал, что у клуба нет такой возможности.