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За сутки семье умершего футболиста Самохвалова собрали 10 млн рублей
Евро-футбол.ру
  • Пятый канал1:14
22-летний футболист, выступавший в ПФЛ за «Казанку», вторую команду «Локо», 20 апреля скончался во время пробежки из-за сердечной недостаточности. В клубе семье Самохвалова выделили 2 млн рублей, еще один миллион дал агент футболиста.В источнике
Евгений Савин
футболист
Спасибо вам всем. За один день мы собрали десять миллионов рублей. Теперь Артём вместе с мамой переедут жить в свою квартиру. Мы вновь доказали, что мы — одна большая футбольная семья.Metaratings17:57
С чего всё начиналось
Татьяна Терехова в интервью блогеру Евгению Савину рассказала, что гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе на просьбу рассмотреть вопрос о покупке квартиры вдове игрока сказал, что у клуба нет такой возможности.
РЕН ТВ вчера в 14:15
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«Дальше к мужу». Вдова умершего футболиста «Локомотива» объяснила свои слова о покупке места на кладбище

Sport24.ru 18:17 
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Что известно о помощи «Локомотива» семье погибшего футболиста Самохвалова

RT на русском 17:49
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Савин собрал 10 миллионов рублей для семьи Самохвалова

Metaratings 17:57
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