Евгений Савин футболист

Спасибо вам всем. За один день мы собрали десять миллионов рублей. Теперь Артём вместе с мамой переедут жить в свою квартиру. Мы вновь доказали, что мы — одна большая футбольная семья.

Metaratings

17:57