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Заболевшие коронавирусом игроки «Сочи» переносят болезнь бессимптомно
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Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил, что заразившиеся коронавирусом представители клуба переносят болезнь бессимптомно.В источнике
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Генеральный директор «Сочи» рассказал о самочувствии заразившихся коронавирусом сотрудников клуба

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