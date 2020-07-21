НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
CT newsCT news
Заболевшие коронавирусом игроки «Сочи» переносят болезнь бессимптомно
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Нева Спорт
  • Bookmaker-ratings.ru
  • RT на русском
  • Футбол России
Дмитрий Рубашко, занимающий должность генерального директора российского профессионального футбольного клуба "Сочи", прокомментировал ситуацию с заболеванием коронавирусом футболистами команды.В источнике
1
С чего всё начиналось
alt

Инфицированные коронавирусом представители ФК «Сочи» переносят болезнь бессимптомно

Заразившиеся коронавирусом представители футбольного клуба "Сочи" переносят болезнь бессимптомно. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко. 16 июля "Сочи" сообщил о выявлении девяти случаев заражения коронавирусом среди представителей команды.
ТАСС Спорт 01:44
Подробнее о событии
alt

Генеральный директор «Сочи» рассказал о самочувствии заразившихся коронавирусом сотрудников клуба

Советский спорт 03:02
alt

Генеральный директор «Сочи»: болезнь в команде протекает бессимптомно

Футбол России 02:56
alt

Гендиректор «Сочи»: «Болезнь у ребят протекает бессимптомно. Кто-то чувствует температуру, кто-то нет»

Sport24.ru 02:47 
реклама
Главное
Новости