Заболевшие коронавирусом игроки «Сочи» переносят болезнь бессимптомно

Дмитрий Рубашко, занимающий должность генерального директора российского профессионального футбольного клуба "Сочи", прокомментировал ситуацию с заболеванием коронавирусом футболистами команды.

С чего всё начиналось