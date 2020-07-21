Заболевшие коронавирусом игроки «Сочи» переносят болезнь бессимптомно
Дмитрий Рубашко, занимающий должность генерального директора российского профессионального футбольного клуба "Сочи", прокомментировал ситуацию с заболеванием коронавирусом футболистами команды.В источнике
С чего всё начиналось
Заразившиеся коронавирусом представители футбольного клуба "Сочи" переносят болезнь бессимптомно. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко. 16 июля "Сочи" сообщил о выявлении девяти случаев заражения коронавирусом среди представителей команды.