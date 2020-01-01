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Заболевший коронавирусом Баринов рассказал о своем самочувствии
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, у которого 28 мая был диагностирован коронавирус, рассказал о состоянии своего здоровья.В источнике
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Баринов, у которого ранее был выявлен коронавирус, обратился к больщикам

Матч ТВ 15:18
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Баринов о заражении коронавирусом: «Чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, скоро все закончится»

Sports.ru 15:07
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Заболевший коронавирусом Баринов рассказал о своем самочувствии

Metaratings 14:51
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