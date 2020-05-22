Заболевший коронавирусом Федун скоро будет выписан из больницы

Владелец «Спартака» Леонид Федун в ближайшее время будет выписан из больницы, где проходит лечение от коронавируса. Как утверждает Metaratings.ru, Федун идет на поправку, он должен выйти из больницы 29 мая. Напомним, 7 мая стало известно, что Леонид Федун заразился коронавирусом.