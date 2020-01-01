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Заболотный и Кокорин попали в символическую сборную 23-го тура РПЛ
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Напомним, что "Соккер.ру" составил свою символическую антисборную 23-го тура РПЛ, в которую также вошёл Антон Заболотный.В источнике
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