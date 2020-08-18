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Забудьте о сенсациях, Мюнхен продолжит уничтожать. Прогноз на «Лион» — «Бавария»
Sport24.ru
  • Sport24.ru
Ну а что делала «Бавария» в полуфинале, вряд ли кто-то успел забыть.В источнике
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«Лион» — «Бавария»: кто остановит Мюнхен?

Все про Спорт ру вчера в 07:05
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Забудьте о сенсациях, Мюнхен продолжит уничтожать. Прогноз на «Лион» — «Бавария»

Sport24.ru 17 августа в 19:30 
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