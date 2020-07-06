НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Бомбардир.руБомбардир.ру
11 фанатов «Зенита» задержали за использование файеров
Невские Новости
  • Piter.tv0:40
Фанатов, которые жгли файеры, задержали за мелкое хулиганство и привлекли к административной ответственности.В источнике
Подробнее о событии
alt

В Санкт-Петербурге задержали 11 фанатов «Зенита», которые праздновали чемпионство

Чемпионат 12:50
alt

Задержанные фанаты «Зенита» отпущены из полиции

Спорт-Экспресс 12:45
alt

11 фанатов «Зенита» оказались в полиции за зажженные фаеры

Петербургский дневник 13:28
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости