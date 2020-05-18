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Алина Загитова рассказала, как отметит свой день рождения
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как будет отмечать свой день рождения. В понедельник, 18 мая, Загитовой исполнилось 18 лет.В источнике
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