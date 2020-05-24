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Загитову признали олимпийской иконой стиля
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля. Голосование проводил аккаунт Международного олимпийского комитета Olympic Channel.В источнике
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Загитова отреагировала на победу в голосовании за звание олимпийской иконы стиля (фото)

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«Вы самые лучшие». Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку в голосовании на звание олимпийской иконы стиля

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