Зайнутдинов покинул «Ростов» и перейдёт в ЦСКА
Игрок продолжит карьеру в ЦСКА. Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", Зайнутдинов улетел из Ростова-на-Дону в Москву, где пройдёт медосмотр. ЦСКА нужен полузащитник "Ростова" В контракте футболиста с "Ростовом" предусмотрена возможность выкупа.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА ведёт переговоры о приобретении хавбека «Ростова» Бахтиёра Зайнутдинова. Стороны близки к договорённости. В прошлом сезоне чемпионата России Зайнутдинов провёл за «Ростов» 17 матчей, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 1 результативную передачу.