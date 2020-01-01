НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sport.ruSport.ru
Зайнутдинов покинул «Ростов» и перейдёт в ЦСКА
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • Metaratings
  • Чемпионат
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону
  • Евро-футбол.ру
  • ГЛАС.RU
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
Игрок продолжит карьеру в ЦСКА. Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", Зайнутдинов улетел из Ростова-на-Дону в Москву, где пройдёт медосмотр. ЦСКА нужен полузащитник "Ростова" В контракте футболиста с "Ростовом" предусмотрена возможность выкупа.В источнике
11
С чего всё начиналось
alt

ЦСКА ведёт переговоры о трансфере хавбека «Ростова» Зайнутдинова

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА ведёт переговоры о приобретении хавбека «Ростова» Бахтиёра Зайнутдинова. Стороны близки к договорённости. В прошлом сезоне чемпионата России Зайнутдинов провёл за «Ростов» 17 матчей, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
Чемпионат 23 августа в 05:30
Подробнее о событии
alt

Зайнутдинов покинул «Ростов» и подпишет контракт с ЦСКА

Metaratings вчера в 11:47
alt

Зайнутдинов покинул «Ростов» и перейдёт в ЦСКА

Sport.ru вчера в 11:44
alt

Зайнутдинов в ближайшее время пройдёт медосмотр в ЦСКА

Футбол России вчера в 11:50
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости