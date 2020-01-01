Зайнутдинов покинул «Ростов» и подпишет контракт с ЦСКА
Отмечается, что в контракте хавбека с «Ростовом» есть опция выкупа — эту сумму заплатит ЦСКА, и если медосмотр будет пройден успешно, переход игрока будет совершен официально. В «Ростов» Зайнутдинов перешёл из «Астаны» в январе 2019 года за 115 тысяч евро.В источнике
С чего всё начиналось
Контракт полузащитника с «Ростовом» рассчитан до 2020 года, а его трансферная стоимость оценивается в € 2 млн. На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в Российской Премьер-лиге, набрав 6 очков. «Ростов» в свою очередь располагается на 13-м месте, набрав 3 очка.