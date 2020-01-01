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Зайнутдинов покинул «Ростов» и подпишет контракт с ЦСКА
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Отмечается, что в контракте хавбека с «Ростовом» есть опция выкупа — эту сумму заплатит ЦСКА, и если медосмотр будет пройден успешно, переход игрока будет совершен официально. В «Ростов» Зайнутдинов перешёл из «Астаны» в январе 2019 года за 115 тысяч евро.В источнике
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С чего всё начиналось
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ЦСКА ведёт переговоры о трансфере хавбека «Ростова» Зайнутдинова

Контракт полузащитника с «Ростовом» рассчитан до 2020 года, а его трансферная стоимость оценивается в € 2 млн. На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в Российской Премьер-лиге, набрав 6 очков. «Ростов» в свою очередь располагается на 13-м месте, набрав 3 очка.
Чемпионат вчера в 05:30
Подробнее о событии
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Зайнутдинов отправился на медосмотр для ЦСКА

Евро-футбол.ру 12:22
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Зайнутдинов покинул «Ростов» и подпишет контракт с ЦСКА

Metaratings 11:47
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Зайнутдинов покинул «Ростов» и перейдёт в ЦСКА

Sport.ru 11:44
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