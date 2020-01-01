Зайнутдинов покинул «Ростов» и подпишет контракт с ЦСКА

Отмечается, что в контракте хавбека с «Ростовом» есть опция выкупа — эту сумму заплатит ЦСКА, и если медосмотр будет пройден успешно, переход игрока будет совершен официально. В «Ростов» Зайнутдинов перешёл из «Астаны» в январе 2019 года за 115 тысяч евро.