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Полиция расследует расистские сообщения в адрес Захи
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
Полиция графства Уэст-Мидлендс начала расследование насчет расистских оскорблений, которым подвергся вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха перед матчем против "Астон Виллы".В источнике
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Полиция расследует расистские сообщения в адрес Захи

FAPL.ru 10:00
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Заа прислали сообщение с угрозами перед матчем с «Астон Виллой»

Metaratings 09:34
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Заха показал угрозы из личных сообщений в Instagram

Евро-футбол.ру 09:17
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