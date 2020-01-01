Полиция расследует расистские сообщения в адрес Захи

Полиция графства Уэст-Мидлендс начала расследование насчет расистских оскорблений, которым подвергся вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха перед матчем против "Астон Виллы".