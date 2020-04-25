НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Lenta.ruLenta.ru
Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста ввели в кому
Врачи поместили 23-летнего полузащитника «Монпелье» Джуниора Самбиа в состояние медикаментозной комы.В источнике
Подробнее о событии
alt

Популярного футболиста ввели в кому

Утро.ru 08:59 
alt

Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста ввели в кому

Lenta.ru 08:39
реклама
Главное
Новости