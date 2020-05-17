НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»Оверим победил Харриса в главном бою UFC Fight Night 172Чемпионат России по футболу возобновится 21 июняДортмундская «Боруссия» отправила четыре мяча в ворота «Шальке»Soccer.ruЗаразившийся коронавирусом Фарфан рассказал о своём самочувствииЕвро-футбол.ру9Евро-футбол.руГазета.RuSport24.ruСпорт день за днемSports.ruСпорт-ЭкспрессРБКPROСПОРТ КазахстанSoccer.ruНападающий московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан, у которого диагностирован коронавирус, обратился к подписчикам в инстаграме.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Фарфан о заражении коронавирусом: «Чувствую себя хорошо. Скоро увидимся»Sports.ru вчера в 22:10Заразившийся коронавирусом Фарфан рассказал о своём самочувствииSoccer.ru вчера в 17:33 Фарфан: «Я изолирован в своём доме. Чувствую себя очень хорошо»Sport.ru вчера в 17:28рекламаГлавноеМещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»Оверим победил Харриса в главном бою UFC Fight Night 172Чемпионат России по футболу возобновится 21 июняДортмундская «Боруссия» отправила четыре мяча в ворота «Шальке»Новости