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Заразившийся коронавирусом Фарфан рассказал о своём самочувствии
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Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан, у которого диагностирован коронавирус, обратился к подписчикам в инстаграме.В источнике
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Фарфан о заражении коронавирусом: «Чувствую себя хорошо. Скоро увидимся»

Sports.ru вчера в 22:10
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Заразившийся коронавирусом Фарфан рассказал о своём самочувствии

Soccer.ru вчера в 17:33 
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Фарфан: «Я изолирован в своём доме. Чувствую себя очень хорошо»

Sport.ru вчера в 17:28
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