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Заразившийся коронавирусом Фарфан рассказал о своём самочувствии
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Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан, у которого диагностирован коронавирус, обратился к подписчикам в инстаграме.В источнике
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Заразившийся коронавирусом Фарфан рассказал о своём самочувствии

Soccer.ru 17:33 
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Фарфан: «Я изолирован в своём доме. Чувствую себя очень хорошо»

Sport.ru 17:28
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Джефферсон Фарфан рассказал, как чувствует себя после заражения коронавирусом

Спорт день за днем 17:26
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