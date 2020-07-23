Зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом» превысит €3 млн в год
Стала известна зарплата одного из самых результативных форвардов России Артема Дзюбы. Футболист играет на позиции нападающего в петербургском «Зените». После окончания игр в рамках Кубка России представители клуба официально заявят, что с Дзюбой заключен контракт на два года.В источнике
С чего всё начиналось
Срок соглашения с 31-летним нападающим составит два года плюс один, зарплата останется прежней — на уровне 3,6-3,7 миллиона евро в год с учетом бонусов. (Вячеслав Короткин) Текущее соглашение рассчитано до 31 июля 2020.
Футбол России 22 июля в 11:40
Metaratings 22 июля в 11:18