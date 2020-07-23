Зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом» превысит €3 млн в год

Петербургский дневник 1 14

Стала известна зарплата одного из самых результативных форвардов России Артема Дзюбы. Футболист играет на позиции нападающего в петербургском «Зените». После окончания игр в рамках Кубка России представители клуба официально заявят, что с Дзюбой заключен контракт на два года. В источнике