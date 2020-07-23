НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
CT newsCT news
Зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом» превысит €3 млн в год
Петербургский дневник
  • Деловое.ТВ0:31
Стала известна зарплата одного из самых результативных форвардов России Артема Дзюбы. Футболист играет на позиции нападающего в петербургском «Зените». После окончания игр в рамках Кубка России представители клуба официально заявят, что с Дзюбой заключен контракт на два года.В источнике
76
С чего всё начиналось
alt

Стали известны детали нового контракта Дзюбы с «Зенитом»

Срок соглашения с 31-летним нападающим составит два года плюс один, зарплата останется прежней — на уровне 3,6-3,7 миллиона евро в год с учетом бонусов. (Вячеслав Короткин) Текущее соглашение рассчитано до 31 июля 2020.
Спорт-Экспресс 22 июля в 10:21
Подробнее о событии
alt

Источник: Дзюба подпишет с «Зенитом» новый контракт по схеме «2+1»

Sport.ru 22 июля в 13:30
alt

Стали известны подробности нового соглашения Дзюбы и «Зенита»

Футбол России 22 июля в 11:40
alt

Стала известна зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом»

Metaratings 22 июля в 11:18
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости