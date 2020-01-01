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Зарплата Лероя Зане в «Баварии» составит € 17 млн в год
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Немецкий нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане подпишет контракт с мюнхенской «Баварией» с зарплатой € 17 млн в год, утверждает Sky Germany. По данным источника, немецкий клуб заплатит за футболиста около € 50 млн без учёта бонусов.В источнике
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Источник назвал зарплату Зане в мюнхенской «Баварии»

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