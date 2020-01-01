Зарплата Лероя Зане в «Баварии» составит € 17 млн в год

Немецкий нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане подпишет контракт с мюнхенской «Баварией» с зарплатой € 17 млн в год, утверждает Sky Germany. По данным источника, немецкий клуб заплатит за футболиста около € 50 млн без учёта бонусов.