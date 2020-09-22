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Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год
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Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.В источнике
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С чего всё начиналось
Мадридский «Атлетико» согласовал с «Барселоной» трансфер уругвайского нападающего Луиса Суареса, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 16:23
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«Барселона» и «Атлетико» договорились о переходе Суареса

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Спорт-Экспресс 06:14
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