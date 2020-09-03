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Зарплата Миранчука в «Аталанте» составит 1,7 млн евро
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Стали известны условия личного контракта российского полузащитника Алексея Миранчука с «Аталантой». Его годовой оклад составит 1,7 миллиона евро.В источнике
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Итальянские СМИ назвали зарплату Миранчука в «Аталанте»

Sport24.ru 12:11 
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Источник: Миранчук будет получать в «Аталанте» 1,7 млн евро

Советский спорт 11:36
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Стала известна зарплата Миранчука в «Аталанте»

Metaratings 11:30
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