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Стала известна зарплата Миранчука в «Аталанте»
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Российский футболист Алексей Миранчук будет зарабатывать в "Аталанте" € 1,7 млн в год, передает Calcioatalanta. Напомним, футболист перешел в итальянский клуб из московского "Локомотива".В источнике
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Зарплата Миранчука в «Аталанте» – 1,7 млн евро в год (Tuttosport)

Sports.ru 12:15
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Стала известна зарплата Миранчука в «Аталанте»

Metaratings 11:30
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СМИ узнали зарплату Миранчука в «Аталанте»

Матч ТВ 11:25
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