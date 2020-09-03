Стала известна зарплата Миранчука в «Аталанте»

Российский футболист Алексей Миранчук будет зарабатывать в "Аталанте" € 1,7 млн в год, передает Calcioatalanta. Напомним, футболист перешел в итальянский клуб из московского "Локомотива".