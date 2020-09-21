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Стала известна зарплата Суареса в «Атлетико»
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Стала известна зарплата Луиса Суареса в мадридском "Атлетико", передает Marca. Утверждается, что форвард будет зарабатывать €9 млн в год.В источнике
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Подробнее о событии
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Источник: зарплата Суареса в «Атлетико» сократится на 6 миллионов

Спорт-Экспресс 12:40
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Суарес получит от «Барселоны» 50% зарплаты по оставшемуся году контракта

Матч ТВ 13:30
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Испанские СМИ: Суарес и «Барселона» договорились о разрыве контракта

Sport.ru 10:44
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