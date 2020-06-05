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Зарплата футболиста ФНЛ вызвала народный гнев россиян
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Россияне возмутились заработной платой футболиста «Нижнего Новгорода», который выступает в ФНЛ, Ивана Темникова. Ранее Темников выступил против сокращения зарплат футболистов ФНЛ, поскольку они зарабатывают значительно меньше, чем игроки российской Премьер-лиги.В источнике
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С чего всё начиналось
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Иван Темников: Не представляю, как объединить «Тамбов» с «Нижним», но для нас это стало бы спасением

Разговоры ходили, но никаких сокращений в итоге не было. Считаю, для ФНЛ урезание зарплат даже на 20-30 процентов серьезный удар по семейному бюджету.
Советский спорт 3 июня в 04:00
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Футболист Темников ответил критикам, обвинившим его в «плясках на останках страны»

Чемпионат 11:13
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«Одно дело, когда получаешь 2–4 миллиона в месяц»: игрок ФК «НН» осудил сокращение зарплат в ФНЛ

Нижний Новгород on-line 08:04
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Россияне раскритиковали футболиста ФНЛ, рассказавшего о своей зарплате

Metaratings 05:32
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