Зарплата футболиста ФНЛ вызвала народный гнев россиян
Россияне возмутились заработной платой футболиста «Нижнего Новгорода», который выступает в ФНЛ, Ивана Темникова. Ранее Темников выступил против сокращения зарплат футболистов ФНЛ, поскольку они зарабатывают значительно меньше, чем игроки российской Премьер-лиги.В источнике
С чего всё начиналось
Разговоры ходили, но никаких сокращений в итоге не было. Считаю, для ФНЛ урезание зарплат даже на 20-30 процентов серьезный удар по семейному бюджету.
Нижний Новгород on-line 08:04