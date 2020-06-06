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«Заря» в большинстве победила «Колос»
Сайт города Запорожья
  • Сайт города Запорожья
  • Bookmaker-ratings.ru
«Заря» обыграла «Колос» в 25-м туре УПЛ - 1:0. Владислав Кабаев на 13-й минуте открыл счет в матче, сместившись в штрафную с правого фланга.В источнике
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Заря - Колос : прогноз Александра Сабакаря 6 июня 2020

Ставка TV 03:52
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«Заря» — «Колос». 06.06.2020. Где смотреть матч УПЛ онлайн, во сколько начало, прямая трансляция

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:58
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