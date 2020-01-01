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Заседание исполкома РФС перенесено с 11 на 13 февраля
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Заседание исполкома РФС состоится не 11 февраля, как было запланировано, а 13-го, сообщается на официальном сайте организации.В источнике
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Заседание исполкома РФС перенесено на 13 февраля

Футбол России 00:54
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Заседание исполкома РФС перенесено с 11 на 13 февраля

Metaratings вчера в 14:43
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РФС объявил о переносе заседания исполнительного комитета

Советский спорт вчера в 14:31 
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