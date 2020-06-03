НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧемпионат страны возобновится 19 июняРФС: с понедельника Дом футбола частично возобновил работуАрсений Замятин назначен финансовым директором РФСИсполком Российского футбольного союза принял единогласное решение возобновить сезон Российской премьер-лиги с 21 июняГлавноеАндрей Тихонов дал прогноз на остаток чемпионата России«Бешикташ» отказался продавать Ларина ЦСКА«Краснодар» поменяет главного тренераГол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы«Милан» объявил о переходе Кайла ХайнсаSport24.ruЗаседание исполкома РФС состоится 9 июняSportbox.RU2Sportbox.RUТелеканал Санкт-ПетербургЗаседание исполнительного комитета Российского футбольного союза пройдет 9 июня, сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.В источнике КомментироватьПодробнее о событии РФС объявил о назначении финансового директораРБК 14:27РФС создаст комиссию по профилактике коронавируса. Следующее заседание исполкома состоится 9 июняМатч ТВ 14:20РФС создаст комиссию по профилактике коронавируса. Следующее заседание исполкома состоится 9 июняSportbox.RU 14:20рекламаЕщё по темеЧемпионат страны возобновится 19 июняРФС: с понедельника Дом футбола частично возобновил работуАрсений Замятин назначен финансовым директором РФСИсполком Российского футбольного союза принял единогласное решение возобновить сезон Российской премьер-лиги с 21 июняГлавноеАндрей Тихонов дал прогноз на остаток чемпионата России«Бешикташ» отказался продавать Ларина ЦСКА«Краснодар» поменяет главного тренераГол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы«Милан» объявил о переходе Кайла ХайнсаНовости