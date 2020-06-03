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Заседание исполкома РФС состоится 9 июня
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Телеканал Санкт-Петербург
Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза пройдет 9 июня, сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.В источнике
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РФС объявил о назначении финансового директора

РБК 14:27
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РФС создаст комиссию по профилактике коронавируса. Следующее заседание исполкома состоится 9 июня

Матч ТВ 14:20
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РФС создаст комиссию по профилактике коронавируса. Следующее заседание исполкома состоится 9 июня

Sportbox.RU 14:20
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