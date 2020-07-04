НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Защитник «Ахмата» Анхель выбыл на полтора месяца из-за перелома локтя
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о травме венесуэльского защитника грозненского клуба Вилькера Анхеля, которую он получил в матче против ЦСКА (0:4).В источнике
Подробнее о событии
alt

Шалимов: ЦСКА заслужил эту победу, раз мы проиграли с крупным счетом

Футбол России 16:39
alt

Шалимов: «В первом тайме была равная игра»

Soccer.ru 16:26
alt

Шалимов: развалился ли «Ахмат»? Нас развалили

Чемпионат 16:08
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости