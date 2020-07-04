Защитник «Ахмата» Анхель выбыл на полтора месяца из-за перелома локтя

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о травме венесуэльского защитника грозненского клуба Вилькера Анхеля, которую он получил в матче против ЦСКА (0:4).