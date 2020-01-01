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«Ньюкасл» нацелился на защитника «Баварии» Эрнандеса
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Еще одним именем, которое называется в контексте пополнения "Ньюкасла" стал Лукас Эрнандес - защитник "Баварии".В источнике
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