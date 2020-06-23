НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Защитник «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Вести.Ru
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
Защитник "Бернли" Бен Ми прокомментировал инцидент с самолетом перед матчем 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Сити".В источнике
6
Подробнее о событии
alt

«Это неприемлемо». Тренер «Бернли» — о баннере «Жизни белых важны»

Спорт-Экспресс 01:21
alt

Тренер «Бернли» о самолете с баннером «Жизни белых важны»: «Это неприемлемо. Можем только извиниться»

Sports.ru вчера в 23:59
alt

Тренер «Бернли» Дайч — о баннере «Жизни белых важны»: «Это неприемлемо»

Sport24.ru 00:50 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости