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Защитник «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Евро-футбол.ру
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Защитник "Бернли" Бен Ми прокомментировал инцидент с самолетом перед матчем 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Сити".В источнике
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Тренер «Бернли» о самолете с баннером «Жизни белых важны»: «Это неприемлемо. Можем только извиниться»

Sports.ru вчера в 23:59
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Защитник «Бернли» о баннере «Жизни белых важны»: «Мне стыдно и неловко»

Soccer.ru вчера в 22:26 
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Капитан «Бернли» осудил ответственных за пролетевший над стадионом самолет с баннером «Жизни белых важны»

Sport24.ru вчера в 21:23 
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