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Защитник «Бреста» подвергся нападению. Его машину сожгли
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Защитник «Бреста» Ронаэль Пьер-Габриэль подвергся нападению.В источнике
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На игрока «Бреста» напали, а его машину сожгли

Sportbox.RU 22:51
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Защитник «Бреста» подвергся нападению. Его машину сожгли

Чемпионат 22:14
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На игрока «Бреста» напали. Его машину сожгли

Спорт-Экспресс 21:58
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