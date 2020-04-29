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Защитник ЦСКА Магнуссон стал отцом
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • RT на русском
Моедур Ларусдоттир, девушка защитника ЦСКА и сборной Исландии Хердура Магнуссона, сообщила о рождении у пары ребенка. Девушка поделилась радостной новостью с подписчиками в инстаграме.В источнике
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Футболист ЦСКА Магнуссон стал отцом

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