Защитник ЦСКА Магнуссон стал отцом

Моедур Ларусдоттир, девушка защитника ЦСКА и сборной Исландии Хердура Магнуссона, сообщила о рождении у пары ребенка. Девушка поделилась радостной новостью с подписчиками в инстаграме.