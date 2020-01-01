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Защитник ЦСКА Щенников перенёс операцию на руке
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Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников 8 июня перенёс операцию на руке. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Сроки восстановления футболиста не уточняются.В источнике
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Подробнее о событии
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Футболисту ЦСКА Щенникову провели операцию на руке

Sport.ru 10:29
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Щенников перенес операцию

Sportbox.RU 10:17
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Георгий Щенников перенёс операцию на сломанной руке

Чемпионат 10:05
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