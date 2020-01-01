Защитник «Црвены Звезды» о переходе в «Спартак»: это было бы здорово

Защитник «Црвены Звезды» Милош Дегенек в положительном ключе высказался о возможном переезде в Россию. «Спартак» — потрясающий клуб, с невероятными болельщиками. В источнике