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Защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА
Футбол России
  • CT news0:45
Футболист бразильского "Интернасьонала" Бруно Фукс стал игроком ЦСКА, сообщается на сайте московского клуба.В источнике
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Фукс взял в ЦСКА номер, под которым играл Вернблум

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