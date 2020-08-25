НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЦСКА объявил о переходе футболиста «Ростова» ЗайнутдиноваГеркус: ЦСКА проводит лучшую трансферную кампанию в чемпионате РоссииФутболист «Интернасьонала» Фукс посетил матч четвёртого тура РПЛ ЦСКА — «Рубин»Фукс рассказал, какой футболист помог ему при переходе в ЦСКАБахтиер Зайнутдинов: «Ростов» навсегда остается в моем сердцеГлавноеВ «Барселоне» подтвердили желание Месси уйти из клубаМостовой и Луценко вошли в заявку сборной России на матчи Лиги нацийАрсенал (Тула) — Химки 1:1Защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА«Реал» победил «Бенфику» в финале Юношеской лиги УЕФАРИА НовостиЗащитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКАФутбол России118CT news0:45Футболист бразильского "Интернасьонала" Бруно Фукс стал игроком ЦСКА, сообщается на сайте московского клуба.В источнике Комментировать17Подробнее о событии Фукс взял в ЦСКА номер, под которым играл ВернблумSoccer.ru 12:09ЦСКА объявил о переходе бразильского футболиста ФуксаRT на русском 08:27Гончаренко, Акинфеев и Семак знакомятся с Фуксом. Яркое представление новичка ЦСКАСпорт-Экспресс 09:23рекламаЕщё по темеЦСКА объявил о переходе футболиста «Ростова» ЗайнутдиноваГеркус: ЦСКА проводит лучшую трансферную кампанию в чемпионате РоссииФутболист «Интернасьонала» Фукс посетил матч четвёртого тура РПЛ ЦСКА — «Рубин»Фукс рассказал, какой футболист помог ему при переходе в ЦСКАБахтиер Зайнутдинов: «Ростов» навсегда остается в моем сердцеГлавноеВ «Барселоне» подтвердили желание Месси уйти из клубаМостовой и Луценко вошли в заявку сборной России на матчи Лиги нацийАрсенал (Тула) — Химки 1:1Защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА«Реал» победил «Бенфику» в финале Юношеской лиги УЕФАНовости