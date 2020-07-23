Защитник Йон Фьолусон покинет ФК «Краснодар»

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 22 июля разгромил «Ахмат» в рамках финального тура РПЛ. Эта победа позволит «быкам» сыграть в квалификационных матчах Лиги чемпионов.