НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Кубань 24Кубань 24
Защитник Йон Фьолусон покинет ФК «Краснодар»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Кубанские новости
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 22 июля разгромил «Ахмат» в рамках финального тура РПЛ. Эта победа позволит «быкам» сыграть в квалификационных матчах Лиги чемпионов.В источнике
Подробнее о событии
alt

Фьолусон покидает «Краснодар»

Евро-футбол.ру 02:40
alt

Защитник «Краснодара» Фьолусон покинет клуб

Газета.Ru 00:28
alt

Главный тренер «Краснодара»: «Защитник Йон Фьолусон покинет команду»

REGNUM вчера в 16:26
реклама
Главное
Новости