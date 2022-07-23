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Защитник «Краснодара» заявил, что у него нет претензий к судейству в игре со «Спартаком»

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов прокомментировал судейство в матче со «Спартаком».
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В конце встречи арбитр не засчитал гол Соболева.
Матч ТВ
Спустя шесть минут за нарушение в борьбе с Виктором Мозесом прямую красную карточку получил полузащитник «быков» Александр Черников.
Матч ТВ
«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.
Матч ТВ
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Защитник «Краснодара» заявил, что у него нет претензий к судейству в игре со «Спартаком»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:35
Защитник «Краснодара» Литвинов заявил, что у него нет претензий к судье в матче против «Спартака»
Metaratingsвчера в 16:31
Футболист «Краснодара» не считает, что арбитр судил в пользу одной из команд в матче со «Спартаком»
Матч ТВвчера в 16:16
Литвинов оценил судейство Левникова в матче со «Спартаком»
BetOnвчера в 16:14
У Вячеслава Литвинова нет претензий к арбитру
Евро-футбол.рувчера в 15:34
Защитник «Краснодара» Литвинов: «Я не увидел, чтобы судья свистел в одну сторону»
Спорт-Экспрессвчера в 15:30
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