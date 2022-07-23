Bookmaker-ratings.ruЗащитник «Краснодара» заявил, что у него нет претензий к судейству в игре со «Спартаком»Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов прокомментировал судейство в матче со «Спартаком».Bookmaker-ratings.ruВ конце встречи арбитр не засчитал гол Соболева.Матч ТВСпустя шесть минут за нарушение в борьбе с Виктором Мозесом прямую красную карточку получил полузащитник «быков» Александр Черников.Матч ТВ«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.Матч ТВЧитать далееСвернутьBetOnЕвро-футбол.руMetaratingsBookmaker-ratings.ruПодробнее о событииЗащитник «Краснодара» заявил, что у него нет претензий к судейству в игре со «Спартаком»Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:35Защитник «Краснодара» Литвинов заявил, что у него нет претензий к судье в матче против «Спартака»Metaratingsвчера в 16:31Футболист «Краснодара» не считает, что арбитр судил в пользу одной из команд в матче со «Спартаком»Матч ТВвчера в 16:16Литвинов оценил судейство Левникова в матче со «Спартаком»BetOnвчера в 16:14У Вячеслава Литвинова нет претензий к арбитруЕвро-футбол.рувчера в 15:34Защитник «Краснодара» Литвинов: «Я не увидел, чтобы судья свистел в одну сторону»Спорт-Экспрессвчера в 15:30Показать ещёОценить2